دولي

الكرملين يكشف الحالة الصحية لـ "بوتين"

الكرملين يكشف الحالة الصحية لـ "بوتين"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الكرملين عن الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية تفشي فيروس (كورونا) المستجد في البلاد.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن حالة الرئيس بوتين الصحية "ممتازة"، مشيراً إلى أن هذا ينعكس على جدول أعمال الرئيس المكثف.

وقال بيسكوف: "على الرغم من أن الرئيس، يجري حالياً جميع الاتصالات عبر الفيديو، ارتفع عدد الفعاليات (ضمن جدول أعماله) مقارنة مع ما كان في الظروف العادية، وذلك يتطلب بطبيعة الحال العمل بكثافة أكبر".

وكشف عن حالة إصابة بفيروس (كورونا) بين موظفي إدارة الرئاسة الروسية، مشيراً إلى أن المسؤول المصاب لم يتفاعل مع بوتين.

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