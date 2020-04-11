البطريرك ثيوفيلوس الثالث يُقدم تبرعاً بمبلغ نصف مليون شيكل لصندوق "وقفة عز"





ويرأس الصندوق رجل الأعمال الفلسطيني، طلال ناصر الدين، ويركز في تبرعاته على دعم العائلات المحتاجة والمتضررة من أزمة (كورونا) عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى دعم القطاع الصحي عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية.





ويأتي تبرع البطريرك ثيوفيلوس الثالث، استجابة للنداء، الذي وجهه رئيس الصندوق، ناصر الدين إلى شرائح المجتمع المختلفة، من أجل تكاتف جهودهم بالتبرع للصندوق؛ بهدف المساهمة في تعزيز الجهود الوطنية لدعم القطاعات المتضررة والعائلات المحتاجة والفقراء، والقطاع الصحي، للخروج بعون الله من هذه الأزمة بأقل أضرار ممكنة.

كما نفذت البطريركية المقدسية في نفس السياق حملة مساندة محافظة بيت لحم، والتي تم من خلالها توزيع 1200 طرد غذائي لمدن المحافظة، بالإضافة إلى تبرع غبطته بمبلغ 50 ألف دينار لوزارة الصحة الأردنية؛ للمساهمة في دعم جهودها لمحاربة الوباء.وأعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، أن البطريرك ثيوفيلوس الثالث، يدرس إمكانيات توسيع حملة توزيع الطرود الغذائية؛ لتشمل مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالإضافة إلى تقديم تبرعات لجهات مختلفة، تعمل على مواجهة وباء فيروس (كورونا).ويذكر، أن صندوق "وقفة عز" هو صندوق وطني، أنشأه رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية بمصادقة الرئيس محمود عباس، بهدف جمع التبرعات، والدعم من المجتمع الفلسطيني خلال حالة الطوارئ، التي تم إعلانها في ظل أزمة انتشار فيروس (كورونا).