مصر: وفاة ثلاثة أطباء بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت نقابة الأطباء المصرية، اليوم السبت، بوفاة ثلاثة أطباء وإصابة 43 آخرين من بين مصابي فيروس (كورونا)، البالغ عددهم 1794، في جميع أنحاء البلاد.



ووفق صحيفة (اليوم السابع) المصرية، فقد أكدت النقابة، في بيان لها، أنه "طبقاً للبيانات الواردة من النقابات للفرعية، فإن ما جرى حصره حتى الآن من إصابات الأطباء بفيروس (كورونا) هو إصابة 43 طبيباً ووفاة 3 أطباء، اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيداً عن العمل"، مشيرة إلى أن الحصر ما زال مستمراً ومرشحاً للزيادة.



ودعت النقابة، وزارة الصحة، للإعلان عن الوضع الصحي للأطباء، والأطقم الطبية، أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولاً بأول، حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي، حيال أسرهم.



وطالبت جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية، والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية، تطبيقاً للبروتوكولات العلمية، مشددة على جموع الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها، حماية لأنفسهم وللمجتمع، علماً بأن وزارة الصحة، قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية.