نحو 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت قطر اليوم السبت، 216 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19)، وفق ما أفادت وزارة الصحة القطرية.



ويرتفع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، إلى أكثر من 2700، فيما لم تسجل أية وفاة في آخر 24 ساعة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



يشار إلى أنه في غضون 72 ساعة، شيدت دولة قطر، مستشفى عزل طبي ميدانياً، كجزء من خططها الاستباقية وتدابيرها الاحتياطية، في إطار الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها لمكافحة فيروس (كورونا) والتصدي له.