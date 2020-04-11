شؤون فلسطينية

طلبة فلسطينيون بروسيا يناشدون بالتدخل والمساعدة لحل معاناتهم وانقطاع الصلة مع عائلاتهم

طلبة فلسطينيون بروسيا يناشدون بالتدخل والمساعدة لحل معاناتهم وانقطاع الصلة مع عائلاتهم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ناشد طلبة فلسطينيون في روسيا، المسؤولين بالتدخل والمساعدة في معالجة ظروفهم الصعبة، وانقطاع الصلة مع عائلاتهم، في ظل انتشار وباء (كورونا).

وتلقى سكرتير عام الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد)، يوسف أحمد، سلسلة من الاتصالات من الطلبة الفلسطينيين الملتحقين في جامعات روسيا "بيلغراد، بيتي غورسك، البدياترك، التكنولوجيا، ستافرابول، الرانخعس، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وناشد الطلبة من خلال هذه الاتصالات، الهيئات والجهات الفلسطينية، التدخل العاجل لمساعدتهم، حيث يعاني هؤلاء الطلبة أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة للغاية منذ أزمة انتشار فيروس (كورونا)، وانقطاع صلة العديد منهم مع عائلاتهم، إلى جانب الأزمة المستفحلة، خصوصاً للطلبة الفلسطينيين القادمين من لبنان وسوريا، وعدم قدرة عائلاتهم على تحويل الأموال بالعملة الأجنبية لابنائهم الطلبة منذ ما يقارب الشهرين.

وقد دعا أحمد، منظمة التحرير الفلسطينية، والسفارة الفلسطينية في روسيا؛ للعمل على تقديم المساعدة لهؤلاء الطلبة، ومتابعة أوضاعهم في هذه الظروف الحرجة، وحمايتهم من خطر الوباء المستجد.

كما طالب المنظمة والخارجية، عبر السفارات الفلسطينية في لبنان وسوريا، بإيجاد آلية معينة، تمكن ذوي الطلبة من تحويل الأموال والمصروف الشخصي لأبنائهم الطلبة، بالتعاون مع السفارات الفلسطينية في لبنان وسوريا.

واعتبر بأن حماية الطلبة الفلسطينيين في الخارج هي مسؤولية وطنية، خاصة في هذه الظروف الصعبة والخطيرة، والتي تتطلب من مختلف المؤسسات الفلسطينية المعنية التدخل؛ لتوفير كل أشكال الدعم والمساعدة والرعاية لجميع الطلبة؛ لتمكينهم من تجاوز هذه المرحلة، والمحافظة على سلامتهم وصحتهم، وتوفير مقومات الحياة والصمود لهم.

أخبار ذات صلة

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يُقدم تبرعاً بمبلغ نصف مليون شيكل لصندوق &#34;وقفة عز&#34;

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يُقدم تبرعاً بمبلغ نصف مليون شيكل لصندوق "وقفة عز"

وفاة خالد مصطفى عارف أحد أبناء الجالية الفلسطينية في نيويورك بسبب (كورونا)

وفاة خالد مصطفى عارف أحد أبناء الجالية الفلسطينية في نيويورك بسبب (كورونا)

الشرطة والمؤسسة الأمنية تغلقان ثلاثة مطاعم ومحلاً تجارياً في نابلس

الشرطة والمؤسسة الأمنية تغلقان ثلاثة مطاعم ومحلاً تجارياً في نابلس

بعد انتشارها في الأسواق.. تعرف على حُكم الشرع في اقتناء مُجسمات رمضان

بعد انتشارها في الأسواق.. تعرف على حُكم الشرع في اقتناء مُجسمات رمضان

&#34;الميزان&#34; يستأنف بشأن قرارات إغلاق التحقيق بجرائم قتل إسرائيلية وتدمير منازل سكنية

"الميزان" يستأنف بشأن قرارات إغلاق التحقيق بجرائم قتل إسرائيلية وتدمير منازل سكنية

حماس: شعبنا سيتخطى جائحة (كورونا)

حماس: شعبنا سيتخطى جائحة (كورونا)

الأسرى المُفرج عنهم في &#34;صفقة شاليط&#34; والمُعاد اعتقالهم يُوجهون رسالة عاجلة

الأسرى المُفرج عنهم في "صفقة شاليط" والمُعاد اعتقالهم يُوجهون رسالة عاجلة

الشيوخي يدعو الحكومة لدراسة أهمية السماح لعمال الصيانة بممارسة أعمالهم تدريجياً

الشيوخي يدعو الحكومة لدراسة أهمية السماح لعمال الصيانة بممارسة أعمالهم تدريجياً

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يُقدم تبرعاً بمبلغ نصف مليون شيكل لصندوق &#34;وقفة عز&#34;

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يُقدم تبرعاً بمبلغ نصف مليون شيكل لصندوق "وقفة عز"

طلبة فلسطينيون بروسيا يناشدون بالتدخل والمساعدة لحل معاناتهم وانقطاع الصلة مع عائلاتهم

طلبة فلسطينيون بروسيا يناشدون بالتدخل والمساعدة لحل معاناتهم وانقطاع الصلة مع عائلاتهم

الشرطة والمؤسسة الأمنية تغلقان ثلاثة مطاعم ومحلاً تجارياً في نابلس

الشرطة والمؤسسة الأمنية تغلقان ثلاثة مطاعم ومحلاً تجارياً في نابلس

&#34;الميزان&#34; يستأنف بشأن قرارات إغلاق التحقيق بجرائم قتل إسرائيلية وتدمير منازل سكنية

"الميزان" يستأنف بشأن قرارات إغلاق التحقيق بجرائم قتل إسرائيلية وتدمير منازل سكنية

حماس: شعبنا سيتخطى جائحة (كورونا)

حماس: شعبنا سيتخطى جائحة (كورونا)

الشيوخي يدعو الحكومة لدراسة أهمية السماح لعمال الصيانة بممارسة أعمالهم تدريجياً

الشيوخي يدعو الحكومة لدراسة أهمية السماح لعمال الصيانة بممارسة أعمالهم تدريجياً

عريقات: نُحذّر من عواقب قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أراضٍ فلسطينية محتلة

عريقات: نُحذّر من عواقب قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أراضٍ فلسطينية محتلة

المطران حنا يدعو للوقوف بجانب مستشفيات القدس بهذه الظروف

المطران حنا يدعو للوقوف بجانب مستشفيات القدس بهذه الظروف

منوعات

صلاة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بين متابعيها

صلاة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بين متابعيها

شاهد: نصيحة دينية من حليمة بولند تثير سخرية مُتابعيها

شاهد: نصيحة دينية من حليمة بولند تثير سخرية مُتابعيها

خالد مقداد يصدم الجمهور بخبر أبكى ابنته &#34;جنى&#34;

خالد مقداد يصدم الجمهور بخبر أبكى ابنته "جنى"

أصالة تُحرج ابنتها شام الذهبي في بث مُباشر

أصالة تُحرج ابنتها شام الذهبي في بث مُباشر

هجوم على سيرين عبدالنور بسبب &#34;المسيح المصلوب&#34;.. وإليسا تدخل على الخط

هجوم على سيرين عبدالنور بسبب "المسيح المصلوب".. وإليسا تدخل على الخط

وفاة مُطربة أمريكية شابة عن عمر 25 عاماً

وفاة مُطربة أمريكية شابة عن عمر 25 عاماً

ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة تكشف ملامح ابنتها كاملة لأول مرة

ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة تكشف ملامح ابنتها كاملة لأول مرة

هذه الطفلة أصبحت من أجمل ممثلات سوريا

هذه الطفلة أصبحت من أجمل ممثلات سوريا

هل تنبأت &#34;عائلة سمبسون&#34; بفيروس كورونا قبل 27 عاماً؟

هل تنبأت "عائلة سمبسون" بفيروس كورونا قبل 27 عاماً؟

شاهد: فنان قدير يحلق شعر ابنته الحسناء تماماً في المنزل

شاهد: فنان قدير يحلق شعر ابنته الحسناء تماماً في المنزل

عربي

مصر: وفاة ثلاثة أطباء بفيروس (كورونا)

مصر: وفاة ثلاثة أطباء بفيروس (كورونا)

نحو 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

نحو 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

بعد ثبوت فعاليته.. الكويت تدعو المتعافين من (كورونا) للتبرع بالدم

بعد ثبوت فعاليته.. الكويت تدعو المتعافين من (كورونا) للتبرع بالدم

107 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في المغرب

107 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في المغرب