شؤون فلسطينية

وفاة خالد مصطفى عارف أحد أبناء الجالية الفلسطينية في نيويورك بسبب (كورونا)

وفاة خالد مصطفى عارف أحد أبناء الجالية الفلسطينية في نيويورك بسبب (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وفاة خالد مصطفى عارف، أحد أبناء الجالية الفلسطينية في ولاية نيويورك الأمريكية، بسبب فيروس (كورونا).

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رياض المالكي، أكد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد المصابين والوفيات في الولايات المتحدة، لدى الجالية الفلسطينية، وهذا انعكاس ما يحدث من فوضى بأمريكا، خاصة في الولايات، التي يتواجد بها عدد كبير من الفلسطينيين، وتحديداً في نيويورك ونيوجيرسي.

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