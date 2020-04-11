الشرطة والمؤسسة الأمنية تغلقان ثلاثة مطاعم ومحلاً تجارياً في نابلس

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة والمؤسسة الأمنية، أمس، ثلاثة مطاعم، ومحلاً لبيع الأدوات الكهربائية؛ لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في محافظة نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشرطة والمؤسسة الأمنية في المحافظة، نظمت جولات تفقد داخل المدينة؛ للتأكد من ضمان تنفيذها لحالة الطوارئ، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحفظ سلامة المواطنين، والسلامة العامة.



وتخلل ذلك، إغلاق ثلاثة مطاعم، ومحل للأدوات الكهربائية؛ لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولاً.