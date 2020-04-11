بعد انتشارها في الأسواق.. تعرف على حُكم الشرع في اقتناء مُجسمات رمضان





















رام الله - دنيا الوطنمع اقتراب شهر رمضان الكريم، انتشر في عدد من الأسواق بفلسطين مجسمات رمضانية على شكل شخصيات رمضانية تنتشر عبر عدد من القنوات الفضائية.واختلف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في حُكم اقتنائها شرعاً، فبعضهم ذهب إلى التحريم، وآخرون رأوا أنه لا بأس باقتنائها.لكن المفتي الفلسطيني الشيخ إحسان عاشور، حسم حُكم اقتنائها مؤكداً أنه لا يجوز ذلك.وكتب الشيخ إحسان عبر صفحته على "الفيسبوك": "هذه التحف حرام؛ لا يجوز بيعها، ولا شراؤها؛ لأنها من الأصنام المنهي عن اقتنائها شرعاً".وأضاف: "مَنِ اقتناها أو نصبها أو استعملها في بيته كان آثماً، ومتسبباً في منع الملائكة من دخول بيته؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( أخبرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الملائكةَ لا تدخلُ بيتًا فيه تماثيلُ أو تصاويرُ ) أخرجه مالك في الموطأ".يُذكر أن الجمعية الفلكية الفلسطينية أعلنت اليوم السبت إن الحسابات الفلكية التي قام بها خبراء الجمعية الفلكية الفلسطينية، تشير إلى أن شهر رمضان لهذا العام، سيبدأ يوم الجمعة، الموافق للرابع والعشرين من شهر نيسان/ أبريل الجاري.صور المجسمات المُنتشرة في الأسواق: