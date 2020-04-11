حماس: شعبنا سيتخطى جائحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الشعب الفلسطيني، سيتخطى تداعيات جائحة (كورونا).



وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن "شعبنا بقدرته على التحدي، وتقديم المصالح الكلية للمجتمع، سيتخطى تداعيات جائحة كورونا".



وأشار قاسم، إلى أن حالة التكاتف والتعاضد المجتمعي، التي تبديها كل مكونات شعبنا في مواجهة جائحة (كورونا)، بالإضافة إلى الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة، ستزيد من قدرة الجميع على مواجهة تداعيات جائحة (كورونا).