دولي

ترامب: كنا سنُسجل مليوني وفاة لو اتبعنا السويد

ترامب: كنا سنُسجل مليوني وفاة لو اتبعنا السويد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده، كانت ستسجل وفاة مليوني شخص بسبب وباء (كورونا) لو امتنعت عن اتخاذ تدابير قاسية بهدف حماية اقتصادها، على غرار ما فعلته السويد.

وقال ترامب، وفق ما نقلت وكالة (رويترز): إن السويد سلكت طريقاً مختلفاً، و"يمكننا أن نسير في هذا الطريق، وكان بإمكاننا أن نسلكه، لكن لو فعلنا ذلك، أعتقد أنه سيكون لدينا مليونا وفاة".

وأوضح ترامب، أن بريطانيا حاولت في البداية، أن تسلك مثل هذا المسار، لكن هذا أدى فقط إلى تفاقم الوضع، وخسرت البلاد الكثير من الوقت.

وأشار إلى أنه بفضل التدابير والإجرءات التي اتخذتها بلاده، لمكافحة تفشي فيروس (كورونا)، فإن حصيلة الوفيات، ستتراوح بين 55 ألفا و75 ألفاً فقط.

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