إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في إيران يتجاوز 70 ألف حالة











رام الله - دنيا الوطنسجلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، 1837 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد 19)؛ ليرتفع الإجمالي إلى 70029.وفيما يتعلق بعدد الوفيات، فقد تم تسجيل 125 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4357.وقرر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استئناف العمل "منخفض المخاطر" في جميع المدن باستثناء طهران، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).