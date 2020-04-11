كيف يُدفن موتى كورونا؟.. مفتي القدس يُجيب



وقال حسين، وفق ما نقلت وكالة (وفا): إن المتوفي بفيروس كورونا، يؤخذ بنفس الثوب، الذي عليه عندما كان تحت أجهزة المستشفى، لا يُغسل ولا يُكفن ولا يُلمس حفاظاً على صحة الناس، ويدفن في الثوب الذي صممته خصيصاً وزارة الصحة، وهو عبارة عن كيس بلاستيكي، يوضع ويدفن فيه، ويصلى عليه من الناس الحاضرين صلاة الجنازة، والتي تكون في أقل عدد ثلاثة أشخاص، ويمكن أن تكون لشخص واحد، ويدفن كالمعتاد كأي ميت آخر باتجاه قبلة المسلمين.



وأوضح، أن معنى هذه المراسم، ألا يقوم أهله بوداعه أو تقبيله أو لمسه، حتى لا تنتقل العدوى لهم، مبيناً ان عمق القبر كما هو متعارف عليه في ديننا، ولكن يسن أن يعمق أكثر حتى لا يكون هناك أي انتشار للفيروس.



وبخصوص الصندوق الخشبي، الذي يوضع فيه ميت (كورونا)، قال الشيخ حسين، هو نوع من الاحتياط حرصاً على سلامة المتعاملين معه، بعد وضعه في الكيس البلاستيكي الطبي، ويكون مختوماً ولا يجوز فتحه ولا لمسه ولا الاقتراب منه، ويتعامل معه على أضيق نطاق من قبل طاقم طبي مختص، يأخذ كل وسائل الوقاية.



وأشار إلى أن هذا الأمر، فرضته الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.

رام الله - دنيا الوطنتحدث مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، عن كيفية دفن المتوفى بفيروس (كورونا).