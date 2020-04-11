المطران حنا يدعو للوقوف بجانب مستشفيات القدس بهذه الظروف



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مستشفيات القدس، تقوم بدور رائد في المدينة المقدسة، ومنذ سنوات طويلة واليوم، وأمام محنة (كورونا)، فهي بحاجة للدعم والمؤازرة، ولذلك فإنه من واجبنا جميعاً، أن نقف إلى جانب مستشفيات القدس في هذه الظروف، حتى تستمر في تأدية رسالتها وخدماتها لمجتمعنا المقدسي خاصة، والفلسطيني عامة.

رام الله - دنيا الوطندعا المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، للوقوف إلى جانب مستشفيات القدس في هذه الظروف العصيبة، لكي تكون قادرة على التعامل مع تداعيات وباء (كورونا) الذي انتشر في عالمنا، ووصل إلى أرضنا المقدسة.