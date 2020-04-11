إسبانيا تسجل أقل عدد وفيات يومي بفيروس (كورونا) في 19 يوماً

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 510 حالات وفاة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ 23 آذار/مارس.



كما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل و4830 إصابة جديدة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وتحتل إسبانيا المركز الثالث من حيث الدول الأكثر من ناحية عدد الوفيات، حيث سجلت نحو 16 ألف حالة وفاة، مند بدء انتشار الوباء في البلاد.