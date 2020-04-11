(ليكود) و(أزرق أبيض) يدرسان تقديم طلب مشترك لتمديد ولاية غانتس





وفي حين، لم تتوصل الأطراف بعد إلى صيغة لتشكيل الحكومة، فإنهم يفكرون الآن في تقديم طلب مشترك إلى الرئيس رؤوبين ريفلين، لتمديد التفويض، الذي منحه لرئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس، لتشكيل الحكومة، على افتراض أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق بحلول مساء الاثنين، عندما تنتهي فترة التفويض، وفق ما نقلت صحيفة (معاريف).



ويذكر، أن فريقي المفاوضين من (أزرق أبيض) و(ليكود) التقيا ليلة الجمعة، في محاولة لتعزيز إنشاء حكومة طوارئ وطنية.





وتناول هذا اللقاء بشكل أساسي الخلاف بين الطرفين: كيف سيتم انتخاب قضاة المحكمة العليا، حيث يعارض ليكود واليمين بشدة ما يصفونه بأنه "تخلي عن الثورة التي أحدثها اليمين في السنوات الأخيرة".



وجاء في بيان مشترك صدر عن الحزبين، أن بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، اتفقا خلال مكالمة هاتفية، ليلة عيد الفصح، بينهما على استئناف المحادثات لإقامة حكومة وحدة بعد عطلة عيد الفصح العبري.



وأضاف البيان، أن نتنياهو هاتف غانتس، مساء الأربعاء، مهنئاً إياه بحلول عيد الفصح، وتحدث الاثنان خلال المكالمة عن الحاجة إلى حكومة طوارئ قومية في هذه المرحلة.



وكان غانتس تطرق في وقت سابق إلى تأزم المفاوضات بين حزبه و(ليكود)، وقال: إن هذا ليس الوقت للتلاعب بالزمن والسياسة الضيقة، مشيراً إلى أن المفاوضات انتهت تقريباً بنجاح الأسبوع الفائت، ولم يحصل أي جانب على جميع طلباته، لكنه حصل على الأمور الضرورية بالنسبة إليه.



وأضاف غانتس: أن الجانبين كانا على وشك تأليف حكومة، لكن تراجُع ليكود عما اتفق عليه بخصوص لجنة تعيين القضاة أدى إلى تفجر المفاوضات، وذكر أن (أزرق أبيض) بلّغ (ليكود) رغبته في تأليف حكومة وحدة، لكن ليس بأي ثمن.





وقال: إن وحدة القوى في هذا الوقت من الأزمة مهمة، لكن في مثل هذه الساعات بالذات، فإن الحفاظ على الديمقراطية وسلطة القانون، هو أمر ملح.



ورد (ليكود) على تصريحات غانتس بالقول: إنه منذ اللحظة الأولى، تم الاتفاق على أن حكومة الوحدة المتساوية ستشكَّل على أساس مبدأين واضحين: اتخاذ قرارات مشتركة في جميع القضايا، والدفع قدماً بتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، وللأسف في اللحظة الأخيرة تراجع (أزرق أبيض) عن هذين المبدأين، اللذين هما أساس ضروري لأي حكومة متساوية.

رام الله - دنيا الوطناستأنف حزبا (ليكود) و(أزرق أبيض)، يوم الجمعة، المفاوضات، بعد أن انفجرت قبل عطلة عيد الفصح.