الجامعة الإسلامية تُصدر إعلاناً "مهما" بخصوص الاستمرار في تقديم الخدمات للطلبة

الجامعة الإسلامية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الجامعة الإسلامية بغزة، إعلاناً "مهما" بخصوص الاستمرار في تقديم الخدمات للطلبة، ضمن عمل الطوارئ في الجامعة.



وقالت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه حرصاً منها على الاستمرار في أداء رسالتها التعليمية، وتقديم خدماتها المختلفة للطلبة في ظل أنظمة الطوارئ، فإنها تعلن عن تمديد التسجيل، وإنهاء المعاملات لطلبتها، وذلك من يوم الأحد الموافق 11/4 وحتى الأربعاء 14/4 حيث يبدأ العمل الإداري من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الواحدة بعد الظهر.