الجهاد الإسلامي تستعد لإطلاق حملة تطوعية للنظافة في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

في إطار خدمة شعبنا، ومواجهة وباء (كورونا)، تستعد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لإطلاق حملة تطوعية للنظافة العامة، تشمل الأحياء والأزقة والساحات والشوارع، بكافة محافظات قطاع غزة.



وستبدأ الحركة وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حملتها بمدينة غزة، على أن تنتقل لكافة مدن وقرى ومخيمات القطاع المحاصر.



وستستمر حملة #النظافة من الإيمان، عدة أيام، على أن تنتهي قُبيل شهر رمضان المبارك، فيما تأتي مقدمةً الواجب على الإمكان، تجاه شعبنا العظيم في هذه الظروف العصيبة.



وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قد نفذت حملةَ تعقيمٍ في كافة أرجاء قطاع غزة، تحت اسم #وطهر _بيتي، استهدفت خلالها تعقيم المساجد قبيل إغلاقها، وامتدت لاحقاً لتشمل تعقيم الأسواق العامة والمراكز الحكومية الخدماتية.



وتُحضِّر الحركة لحملاتٍ خيرية وإنسانية عدة، خلال شهر رمضان المبارك، في لمسةِ محبة، وللتخفيف من معاناة شعبنا الصامد المرابط، لاسيما في هذه المحنة العالمية.