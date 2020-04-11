عاجل

  • نقابة الأطباء المصريين: عدد الأطباء المصابين بفيروس (كورونا) 43 طبيباً و3 حالات وفاة

  • لبنان: 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 619

  • ماليزيا: تسجل 184 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وثلاث وفيات

  • المغرب: ثلاث وفيات جديدة بسبب فيروس (كورونا) ليبلغ إجمالي الوفيات 110

  • روسيا: عدد المتعافين من الإصابة بـ (كورونا) في موسكو يصل إلى 500

  • إيران: قرار بتخفيف قيود الحظر رغم تسجيل 122 وفاة أمس بـ (كورونا)

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تستعد لإطلاق حملة تطوعية للنظافة في قطاع غزة

الجهاد الإسلامي تستعد لإطلاق حملة تطوعية للنظافة في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
في إطار خدمة شعبنا، ومواجهة وباء (كورونا)، تستعد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لإطلاق حملة تطوعية للنظافة العامة، تشمل الأحياء والأزقة والساحات والشوارع، بكافة محافظات قطاع غزة.

وستبدأ الحركة وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حملتها بمدينة غزة، على أن تنتقل لكافة مدن وقرى ومخيمات القطاع المحاصر.

وستستمر حملة #النظافة من الإيمان، عدة أيام، على أن تنتهي قُبيل شهر رمضان المبارك، فيما تأتي مقدمةً الواجب على الإمكان، تجاه شعبنا العظيم في هذه الظروف العصيبة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قد نفذت حملةَ تعقيمٍ في كافة أرجاء قطاع غزة، تحت اسم #وطهر _بيتي، استهدفت خلالها تعقيم المساجد قبيل إغلاقها، وامتدت لاحقاً لتشمل تعقيم الأسواق العامة والمراكز الحكومية الخدماتية.

وتُحضِّر الحركة لحملاتٍ خيرية وإنسانية عدة، خلال شهر رمضان المبارك، في لمسةِ محبة، وللتخفيف من معاناة شعبنا الصامد المرابط، لاسيما في هذه المحنة العالمية.

أخبار ذات صلة

الجامعة الإسلامية تُصدر إعلاناً &#34;مهما&#34; بخصوص الاستمرار في تقديم الخدمات للطلبة

الجامعة الإسلامية تُصدر إعلاناً "مهما" بخصوص الاستمرار في تقديم الخدمات للطلبة

تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بفلسطين والشتات يدين &#34;العمل الخياني&#34; لـ &#34;رامي أمان&#34;

تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بفلسطين والشتات يدين "العمل الخياني" لـ "رامي أمان"

استمرار إغلاق الأسواق الأسبوعية بغزة

استمرار إغلاق الأسواق الأسبوعية بغزة

هيئة الأسرى: الأسير محمد الحلبي محتجز بمعتقل (ريمون) بوضع صحي سيئ

هيئة الأسرى: الأسير محمد الحلبي محتجز بمعتقل (ريمون) بوضع صحي سيئ

&#34;النقد&#34; تتحقق من شكاوى متعلقة بالتلاعب بأسعار العملات وصرف الحوالات بعملة أخرى

"النقد" تتحقق من شكاوى متعلقة بالتلاعب بأسعار العملات وصرف الحوالات بعملة أخرى

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية اليوم

"المرور" بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية اليوم

وزارة الصحة: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة في قرية الجديرة بالقدس

وزارة الصحة: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة في قرية الجديرة بالقدس

تقرير: واشنطن وتل أبيب على وشك الاتفاق حول خرائط الضم

تقرير: واشنطن وتل أبيب على وشك الاتفاق حول خرائط الضم

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تستعد لإطلاق حملة تطوعية للنظافة في قطاع غزة

الجهاد الإسلامي تستعد لإطلاق حملة تطوعية للنظافة في قطاع غزة

تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بفلسطين والشتات يدين &#34;العمل الخياني&#34; لـ &#34;رامي أمان&#34;

تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بفلسطين والشتات يدين "العمل الخياني" لـ "رامي أمان"

استمرار إغلاق الأسواق الأسبوعية بغزة

استمرار إغلاق الأسواق الأسبوعية بغزة

هيئة الأسرى: الأسير محمد الحلبي محتجز بمعتقل (ريمون) بوضع صحي سيئ

هيئة الأسرى: الأسير محمد الحلبي محتجز بمعتقل (ريمون) بوضع صحي سيئ

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية اليوم

"المرور" بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية اليوم

البرغوثي: التمييز العنصري الإسرائيلي يتجلى في عدد الفحوصات والأجهزة

البرغوثي: التمييز العنصري الإسرائيلي يتجلى في عدد الفحوصات والأجهزة

طالع أسعار الدواجن ومشتقاتها في قطاع غزة اليوم السبت

طالع أسعار الدواجن ومشتقاتها في قطاع غزة اليوم السبت

&#34;دائرة وكالة الغوث بـ &#34;الديمقراطية&#34; تدعو (أونروا) بلبنان للإسراع بتأمين الدعم الاقتصادي

"دائرة وكالة الغوث بـ "الديمقراطية" تدعو (أونروا) بلبنان للإسراع بتأمين الدعم الاقتصادي

منوعات

خالد مقداد يصدم الجمهور بخبر أبكى ابنته &#34;جنى&#34;

خالد مقداد يصدم الجمهور بخبر أبكى ابنته "جنى"

أصالة تُحرج ابنتها شام الذهبي في بث مُباشر

أصالة تُحرج ابنتها شام الذهبي في بث مُباشر

هجوم على سيرين عبدالنور بسبب &#34;المسيح المصلوب&#34;.. وإليسا تدخل على الخط

هجوم على سيرين عبدالنور بسبب "المسيح المصلوب".. وإليسا تدخل على الخط

وفاة مُطربة أمريكية شابة عن عمر 25 عاماً

وفاة مُطربة أمريكية شابة عن عمر 25 عاماً

ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة تكشف ملامح ابنتها كاملة لأول مرة

ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة تكشف ملامح ابنتها كاملة لأول مرة

هذه الطفلة أصبحت من أجمل ممثلات سوريا

هذه الطفلة أصبحت من أجمل ممثلات سوريا

هل تنبأت &#34;عائلة سمبسون&#34; بفيروس كورونا قبل 27 عاماً؟

هل تنبأت "عائلة سمبسون" بفيروس كورونا قبل 27 عاماً؟

شاهد: فنان قدير يحلق شعر ابنته الحسناء تماماً في المنزل

شاهد: فنان قدير يحلق شعر ابنته الحسناء تماماً في المنزل

رغم خلافاتهما.. تصرف مؤثر من ريهانا مع والدها بعد إصابته بفيروس كورونا

رغم خلافاتهما.. تصرف مؤثر من ريهانا مع والدها بعد إصابته بفيروس كورونا

بعد أيام من وفاة طليقها.. تصرف ليلى علوي صدم جمهورها

بعد أيام من وفاة طليقها.. تصرف ليلى علوي صدم جمهورها

عربي

بعد ثبوت فعاليته.. الكويت تدعو المتعافين من (كورونا) للتبرع بالدم

بعد ثبوت فعاليته.. الكويت تدعو المتعافين من (كورونا) للتبرع بالدم

107 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في المغرب

107 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في المغرب

صندوق النقد الدولي يصرف قرضاً طارئاً لتونس بـ 745 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يصرف قرضاً طارئاً لتونس بـ 745 مليون دولار

السعودية تُخصص 25 مليون دولار لمساعدة اليمن في مواجهة (كورونا)

السعودية تُخصص 25 مليون دولار لمساعدة اليمن في مواجهة (كورونا)