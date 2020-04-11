استمرار إغلاق الأسواق الأسبوعية بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت شرطة البلديات في محافظة غزة إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية "سوق الجمعة، سوق اليرموك، سوق الحلال" شرق مدينة غزة.



وترأس مهمة الإغلاق العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة غزة، بدعم من دوريات مراكز شرطة المحافظة وقوات التدخل وقوات الأمن الوطني وموظفي قسم النظام والانضباط في البلدية.



وفي هذا الصدد أكد العقيد حمادة: "أن تنفيذ المهمة في أسبوعها الثالث يأتي ضمن خطة الطوارئ التي تشمل إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية لحماية المواطنين وضمان سلامتهم"، كما نقل موقع وزارة الداخلية.



وتخلل المهمة تنفيذ الإغلاق الكلي للأسواق الأسبوعية، ضمن خطة الطوارئ المعمول بها لمكافحة وباء (كورونا) المستجد؛ حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.



في سياق متصل، انتشرت عناصر القوات المشاركة في المهمة في الأسواق الاعتيادية اليومية: (فراس، الزاوية، سوق الخضار في الشجاعية، الشيخ رضوان، الشاطئ)؛ وذلك لفرض النظام ومنع الازدحام وتنظيم البسطات والعربات.



تجدر الإشارة إلى شرطة البلديات تواصل تنفيذ مهامها في إغلاق الأسواق الأسبوعية وتنظيمها للأسواق اليومية في المحافظات تنفيذا لخطة الطوارئ المركزية والتي تهدف إلى حماية وسلامة المواطنين ضمن إجراءات الوقاية والاحتراز من فيروس (كورونا( المستجد.