هيئة الأسرى: الأسير محمد الحلبي محتجز بمعتقل (ريمون) بوضع صحي سيئ

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صادر عنها اليوم السبت، أن الأسير المهندس محمد الحلبي (42 عاماً) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، محتجز بمعتقل (ريمون) الإسرائيلي، بوضع صحي سيئ.



وأوضحت الهيئة، وفقاً لإفادات محاميه الخاص وذويه، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الأسير محمد الحلبي،

يعاني من آلام شديدة في الرأس، نتيجة التحقيق العنيف، الذي مورس بحقه من قبل المحققين الإسرائيليين، مما أفقده القدرة على السمع، وقد يؤثر على البصر، نتيجة إهمال علاجه المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون، التي ما زالت تماطل بتحويله لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية السيئة.



ولفتت الهيئة إلى أن الأسير الحلبي، الذي كان يشغل قبل اعتقاله مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية (World Vision) في قطاع غزة،؛ عُرض 135 مرة على المحاكم منذ اعتقاله عام 2016، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز الحلبي بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده.



وحملت الهيئة بختام تقريرها إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، لا سيما المرضى منهم كحال الأسير الحلبي، وخاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية، تزامناً مع تفشي وباء (كورونا) داخل إسرائيل، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنهم وبلا شروط.



يُذكر، أن الأسير محمد الحلبي، معتقل منذ الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، دون أن تُصدر المحكمة الإسرائيلية عليه حكماً أو دليلاً لإدعائها حتى اللحظة.