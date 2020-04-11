"المرور" بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية اليوم
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إدارة المرور والنجدة، بغزة، صباح اليوم السبت، أن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، منذ الصباح الباكر.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
وتم لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل أربعة حوادث سير، لم ينتج عنها أي إصابات، سوى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.
كشفت إدارة المرور والنجدة، بغزة، صباح اليوم السبت، أن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، منذ الصباح الباكر.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
وتم لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل أربعة حوادث سير، لم ينتج عنها أي إصابات، سوى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.
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