السعودية: قد نُعلّق صلاة التراويح برمضان إذا استمرت أزمة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية، في السعودية، على احتمالية تعليق صلاة التراويح في مساجد المملكة، خلال شهر رمضان، في حال استمرت أزمة فيروس (كورونا)، ما لم تصدر تعليمات من السلطات المعنية، بخلاف ذلك.



جاء ذلك، في مداخلة هاتفية على قناة (السعودية) الرسمية، أجراها محمد العقيل، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد بالمملكة.



وحول ما إذا كان تعليق الصلوات، بما فيها صلاة التراويح، سيستمر حال تواصل أزمة (كورونا)، قال العقيل: "نعم، لأن التعليق سببه وقاية المصلين من انتقال العدوى بتقاربهم؛ وبالتالي سيستمر التعليق، ما لم تصدر هيئة كبار العلماء، والجهات المعنية قرارًا بخلاف ذلك".



وبخصوص أداء الصلوات في الحرمين الشريفين، قال وكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، أحمد المنصوري: إن "هناك لجنة عليا تقيم جميع الخطوات، فيما يتعلق بتأدية صلاة التراويح، والقيام في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المقبل".



وأضاف المنصوري، في مداخلة هاتفية على القناة نفسها، أن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بتنفيذ كل ما توصي به اللجنة فوراً، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين".