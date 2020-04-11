بعد ثبوت فعاليته.. الكويت تدعو المتعافين من (كورونا) للتبرع بالدم

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رام الله - دنيا الوطن

دعا وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الصباح، جميع المتعافين من فيروس (كورونا) المستجد، إلى المبادرة للتبرع بالدم؛ للاستفادة من البلازما في علاج المصابين.



ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد أكد الصباح، أنه ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج، وقال: نطلب من جميع المتشافين من فيروس (كورونا) المستجد، المبادرة للتبرع بالدم؛ للاستفادة من البلازما في علاج المصابين، حيث ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج (ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته).



وأعلن وزير الصحة الكويتي، شفاء 12 حالة من الحالات، التي كانت قد أصيبت بمرض فيروس (كورونا) المستجد ليصل الإجمالي حتى الآن 123 حالة.