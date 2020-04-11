وزارة الصحة: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة في قرية الجديرة بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مسؤول ملف (كورونا) في فلسطين، كمال الشخرة، أنه تم تسجيل إصابة جديدة لسيدة بالقدس.



وخلال الإيجاز الحكومي، قال الشخرة: إن الإصابة الجديدة لسيدة في قرية الجديرة بالقدس؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 268 حالة.



وأوضح أنه من أصل 268 إصابة، لا تزال 220 حالة تحمل الفيروس، فيما حالات الشفاء 46 حالة، والوفيات 2.



وأشار إلى أن 90 عاملًا مصاباً، و107 من المخالطين، 29 من المسافرين، مضيفاً: "قامت وزارة الصحة الفلسطينية، بعمل 17250 فحص لفيروس (كورونا) منذ بداية انتشار الوباء".