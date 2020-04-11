البرغوثي: التمييز العنصري الإسرائيلي يتجلى في عدد الفحوصات والأجهزة

الأمين العام للمبادرة الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

قال د. مصطفى البرغوثي، رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية: إن منظومة التمييز العنصري الإسرائيلي، تتجلى بشكل صارخ في الفرق في نسبة الفحوصات، التي تجرى لفيروس (كورونا)، والفرق الهائل في عدد أسرة الإنعاش المكثف المزودة بأجهزة التنفس الاصطناعي في إسرائيل، بالمقارنة مع مثيلاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وأوضح البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن نسبة الفحوصات التي أجريت حتى الآن، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، كانت 13 ألفاً و600 فحص لكل مليون في إسرائيل، بينما لم تتجاوز 3000 و150 فحصاً لكل مليون مواطن في الضفة الغربية، واقتصرت على 1000 فحص فقط لكل مليون مواطن في قطاع غزة.



وأضاف: أن لدى إسرائيل 3000 و300 جهاز تنفس اصطناعي بمعدل جهاز لكل 2757 شخص، بينما لا يوجد في الضفة الغربية سوى 213 جهاز بنسبة جهاز لكل 11 ألفاً و700 مواطن، ولايوجد قي قطاع غزة، الذي يعاني من الحصار، سوى 82 جهازاً أي بنسبة جهاز لكل 25 ألف مواطن.



وقال البرغوثي: إن ما حمى فلسطين حتى الآن، هو استراتيجية الوقاية الحازمة، والتزام المواطنين بالحجر المنزلي، و يجب أن تستمر إجراءات الوقاية، حتى يُقضى على خطر وباء (كورونا) لأننا لا نملك رفاهية التعامل مع عدد كبير من الإصابات الخطيرة والحرجة.



وأضاف: أن العالم يجب أن يدين منظومة التمييز العنصري الإسرائيلية، التي تتجلى بصورة صارخة في القدس، وما يسمى بمناطق (ج) الواقعة تحت سيطرة الاحتلال المطلقة.