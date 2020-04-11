107 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في المغرب

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في المغرب، إلى 107 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1448 حالة.



وقالت وزارة الصحة: إنها استبعدت حتى الآن إصابة 5791 شخصاً بعد إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس، مضيفة: أن 122 شخصاً تماثلوا للشفاء، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



ودعا رئيس الحكومة المغربية في اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس، المغاربة إلى "الالتزام الصارم بالحجر الصحي... بعد ظهور بؤر عائلية، وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى".



وفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية، منذ 20 آذار/ مارس حتى 20 نيسان/ أبريل.