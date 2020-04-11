طالع أسعار الدواجن ومشتقاتها في قطاع غزة اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم السبت الموافق 11-4-2020، استقرارًا ملحوظًا، حيث جاءت اسعار الدواجن وملحقاتها، كما هو موضح أدناه.
تراوح سعر كيلو الدجاج الحي في غزة بين 10.5- 11 شيكلاً، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 22 شيكلاً، وكبدة الدجاج 17 شيكلاً، وفخذ الدجاج 12 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج من 9- 10 شواكل.
وفيما يلي أسعار الدجاج ومشتقاته في غزة:
1 - كيلو الدجاج حي 10.5 - 11 شيكلاً.
2 - كيلو استيكات 23 شيكلاً.
3 - دبوس الدجاج 14 شيكلاً.
4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً.
5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكلاً.
6- كيلو كبدة الدجاج 17 شيكلاً.
7- كيلو جناح الدجاج 9 شواكل.
8- كيلو الشيش 23 شيكلاً.
يذكر، أن وزارة الزراعة الفلسطينية، تقوم بحملات مراقبة وتفتيش يومية؛ لمراقبة الأسعار في الأسواق، ضمن الأسعار المعلنة والمعمول بها في أسواق غزة.
سجلت أسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم السبت الموافق 11-4-2020، استقرارًا ملحوظًا، حيث جاءت اسعار الدواجن وملحقاتها، كما هو موضح أدناه.
تراوح سعر كيلو الدجاج الحي في غزة بين 10.5- 11 شيكلاً، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 22 شيكلاً، وكبدة الدجاج 17 شيكلاً، وفخذ الدجاج 12 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج من 9- 10 شواكل.
وفيما يلي أسعار الدجاج ومشتقاته في غزة:
1 - كيلو الدجاج حي 10.5 - 11 شيكلاً.
2 - كيلو استيكات 23 شيكلاً.
3 - دبوس الدجاج 14 شيكلاً.
4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً.
5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكلاً.
6- كيلو كبدة الدجاج 17 شيكلاً.
7- كيلو جناح الدجاج 9 شواكل.
8- كيلو الشيش 23 شيكلاً.
يذكر، أن وزارة الزراعة الفلسطينية، تقوم بحملات مراقبة وتفتيش يومية؛ لمراقبة الأسعار في الأسواق، ضمن الأسعار المعلنة والمعمول بها في أسواق غزة.
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