شؤون فلسطينية

طالع أسعار الدواجن ومشتقاتها في قطاع غزة اليوم السبت

طالع أسعار الدواجن ومشتقاتها في قطاع غزة اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم السبت الموافق 11-4-2020، استقرارًا ملحوظًا، حيث جاءت اسعار الدواجن وملحقاتها، كما هو موضح أدناه.

تراوح سعر كيلو الدجاج الحي في غزة بين 10.5- 11 شيكلاً، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 22 شيكلاً، وكبدة الدجاج 17 شيكلاً، وفخذ الدجاج 12 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج من 9- 10 شواكل.

وفيما يلي أسعار الدجاج ومشتقاته في غزة:

1 - كيلو الدجاج حي 10.5 - 11 شيكلاً.

2 - كيلو استيكات 23 شيكلاً.

3 - دبوس الدجاج 14 شيكلاً.

4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً.

5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكلاً.

6- كيلو كبدة الدجاج 17 شيكلاً.

7- كيلو جناح الدجاج 9 شواكل.

8- كيلو الشيش 23 شيكلاً.

يذكر، أن وزارة الزراعة الفلسطينية، تقوم بحملات مراقبة وتفتيش يومية؛ لمراقبة الأسعار في الأسواق، ضمن الأسعار المعلنة والمعمول بها في أسواق غزة.

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