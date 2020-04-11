ترامب يثأر من منظمة الصحة العالمية خلال أيام

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيُصدر إعلاناً الأسبوع المقبل، يتعلق بالتمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية، بعد أن كان قد هدد مؤخراً بوقفه.



وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "كما تعلمون، لقد أعطيناهم تقريباً 500 مليون دولار في العام، وسنتحدث حول هذا الموضوع الأسبوع المقبل، سيكون لدينا الكثير لقوله بشأن هذا".



وأضاف: أنه سيقوم بالإعلان "في وقت ما من الأسبوع المقبل".



كما شنّ ترامب هجوماً لاذعاً على منظمة الصحة العالمية، التي تعتبر واشنطن الممول الرئيسي لها، متهماً إياها بالتحيز للصين خلال وباء فيروس (كورونا) المستجدّ، الذي انطلق في مدينة ووهان نهاية العام الماضي.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية: إن المنظمة العالمية، لم تتعامل بالجدية اللازمة، مع المعلومات التي وردتها من تايوان بخصوص الفيروس.