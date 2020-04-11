شؤون فلسطينية

"التربية" تُعلن بدء استقبال طلبات التوظيف للعام 2020

"التربية" تُعلن بدء استقبال طلبات التوظيف للعام 2020
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، بدء استقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية، والإرشاد التربوي، والسكرتاريا للعام الدراسي 2020/2021م.

ودعت الوزارة الراغبين، بتقديم الطلبات لهذه الوظائف؛ لزيارة البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام (www.gpc .pna.ps)، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 12/4/2020 ولغاية نهاية يوم الخميس 30/04/2020؛ للاطلاع على كامل التفاصيل.

وأكّدت التربية، أنّ الإعلان عن هذه الوظائف، ينسجم وما تتضمنه خطة الوزارة الاستراتيجية، وبما يجسّد إيمانها برسالتها التربوية للارتقاء بقطاع التعليم، وتجويد مخرجاته، مشيرةً إلى سعيها الدائم لتطوير خدماتها، والالتزام بمتطلبات الدقة، والسرعة، والشفافية، والتسهيل على المواطنين.

وبيّنت أنّ الوظائف المطروحة للمسار التعليمي، والإرشاد التربوي تشمل: معلم/ة اجتماعيات، ومعلم/ة أحياء، ومعلم/ة تاريخ، ومرشد/ة تربوي/ة، ومعلم/ة المصادر، ومعلم/ة تربية إسلامية، ومعلم/ة أساليب تربية إسلامية، ومعلم/ة تربية تكنولوجية، ومعلم/ة تربية فنية، ومعلم/ة تربية موسيقية، ومعلم/ة تكنولوجيا المعلومات، ومعلم/ة جغرافيا، ومعلم/ة تربية رياضية، ومعلم/ة رياضيات، ومعلم/ة أساليب رياضيات، ومعلم/ة علوم، ومعلم/ة الريادة والأعمال، ومعلم/ة فيزياء، ومعلم/ة كيمياء، ومعلم/ة لغة إنجليزية، ومعلم/ة أساليب لغة إنجليزية، ومعلم/ة لغة عربية، ومعلم/ة أساليب لغة عربية، ومعلم/ة محاسبة، ومعلم/ة مرحلة أساسية/ أدبي، ومعلم/ة مرحلة أساسية/ علمي، ومعلم/ة مرحلة أساسية أولى/ أدبي، ومعلم/ة مرحلة أساسية أولى/ علمي، ومعلم/ة رياض أطفال، إضافةً لتخصص سكرتير/ة مدرسة، علماً أنه سيُعلن عن التخصصات المهنية وفق الحاجة في المدارس، والوحدات المهنية.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة إرفاق الوثائق الأساسية على الحساب الإلكتروني للمتقدم عند تقديم الطلب، مشيرةً إلى أنّه لا يجوز التقدم إلا بطلب واحد فقط في المديرية التي يُرغَب بالتقدم فيها، موضحةً أنّ كلّ مَنْ تقدم بطلب سابق؛ عليه الدخول لحسابه الإلكتروني في موقع ديوان الموظفين المذكور أعلاه، وتجديد طلبه وفق الآلية المعتمدة في تقديم الطلبات، وإلا فإنّ طلبه يُعَدُّ لاغياً.

ونوّهت التربية إلى أنّه وفي حال عدم توفّر أيٍّ من الوثائق والأوراق الثبوتية المطلوبة؛ بسبب الظروف الحالية، فإنّه سيُسمَح باستكمالها في موعد يُعلَن عنه لاحقاً، لمن تنطبق عليهم شروط التقدم، مشيرةً إلى أنّه فيما يخص طلبات مديرية تربية القدس، سيُسمح التقدم لهذه الوظائف لسكان مدينة القدس فقط.

يُشار إلى أنّ وزارة التربية تعمل بتعاون كبير، وشراكة كاملة مع ديوان الموظفين العام، من خلال فِرقِها المتخصصة لاستقبال طلبات الوظائف التعليمية إلكترونياً؛ وذلك بتوظيف شامل للطاقات البشرية والمادية؛ سعياً لإنجاح هذا النهج الذي من شأنه أيضاً جعل توظيف التكنولوجيا في العمل الإداري سمة تحكم العمل.

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