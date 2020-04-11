ردًا للجميل.. مخرج أفلام سوري يتطوع للعمل منظفا في مستشفى بلندن

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مخرج أفلام سوري، يُدعى حسان عقاد، أنه غيّر مهنته مؤقتًا للعمل على الخط الأمامي في مواجهة وباء (كورونا)، في بريطانيا، بهدف مساعدة البلاد، التي فتحت له أبوابها عندما جاءها لاجئاً.



وقال عقاد، وفي قناة (الحرة): إنه لجأ إلى المملكة المتحدة، بعد أن تعرض للسجن والعذيب في سوريا، تطوع للعمل منظفاً في مستشفى سانت بارثولوميو في لندن.



وأضاف في مقطع فيديو، "لقد كانت بريطانيا موطناً لي منذ أربع سنوات، ورحب بي الناس في هذا البلد بأذرع مفتوحة، ومنذ أن تفشى الوباء لم أستطع النوم، وكنت أفكر كيف أرد الجميل".



وحصد الفيديو، نسب مشاهدة مرتفعة، في حين أشهر عقاد بطاقة العامل، التي حصل عليها، والتي تمكنه من الدخول إلى المستشفى قصد تنظيفه، قائلاً: "هذه بطاقة شرف لي".



وتابع "التواجد هنا في الخط الأمامي، والقدرة على المساعدة في هذا الوقت الصعب، هو شرف ما بعده شرف".



وقال عقاد رداً على تعليقات متابعيه: "لقد شعرت بالخجل بعد تلقي العديد من الرسائل الجميلة من الناس تقول: إنك بطل وأنت أحدنا ونحن نقدرك".



وأثار المخرج السوري، الذي عمل أيضًا كمدرس للغة الإنجليزية في سوريا، انتباه الجمهور، بعد أن نشر صورة لنفسه أمام معدات وقائية كاملة في حمام بالمستشفى على صفحته على (تويتر)، وقال: "إنه خضع للتدريب قبل أن يبدأ دوره الجديد في المجتمع"، على حد تعبيره



وقال عقاد: "يشرفني الانضمام إلى جيش من عمال النظافة، الذين يقومون بتطهير مستشفياتنا من فيروس كورونا".



يشار إلى أن عقاد، شارك في مسلسل تلفزيوني معروف في بريطانيا بعنوان (Exodus) بثّته هيئة الإذاعة البريطانية، قبل أشهر.