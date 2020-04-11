صندوق النقد الدولي يصرف قرضاً طارئاً لتونس بـ 745 مليون دولار

تونس - كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

وافق صندوق النقد الدولي، يوم أمس الجمعة، على إعطاء الضوء الأخضر؛ لصرف قرض طارئ قيمته 745 مليون دولار لتونس.



يأتي ذلك، بهدف مساعدتها في مواجهة، خطر أسوأ ركود منذ استقلالها بسبب فيروس (كورونا) المستجدّ.



ووافق المجلس التنفيذيّ للصندوق على قرض للمساعدة الطارئة بقيمة 745 مليون دولار أميركي؛ لدعم سياسات تونس الاستباقيّة في مواجهة جائحة (كوفيد-19)، حسب بيان للصندوق.



وأشار البيان إلى أنّ "من المتوقّع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4,3% في عام 2020 تحت وطأة فيروس (كورونا)، فيما يُعدّ أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956".



وهذا التمويل من جانب الصندوق، سيَدعم الإجراءات التي أعلنتها السلطات؛ لاحتواء انتشار الفيروس "وتخفيف تداعياته الإنسانيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، في سياق من عدم اليقين غير مسبوق".



كذلك، سيضمن هذا التمويل من قبل الصندوق "وجود مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدوليّة، وتحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافيّ".



وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام، ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق، في بيان: "تعكف السلطات على اتّخاذ إجراءات طارئة، ترتكز على القطاع الصحّي، وشبكة الضمان الاجتماعي، والشركات التي تقع تحت صعوبات"، كما نقل موقع (فرانس 24).



وأضاف: "وقد اتّخذت السلطات خطوات أيضًا للحدّ من الضغوط على الماليّة العامة، بما في ذلك تطبيق آلية لتعديل أسعار الوقود تلقائياً، وتحقيق وفورات طارئة في فاتورة أجور الموظفين العموميين، وإعادة جدولة الاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة".



وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 671 مصاباً، موزعين على 22 ولاية، فيما بلغت حالة الوفيات 25.