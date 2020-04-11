دولي

أكثر من 100 ألف حالة وفاة بفيروس (كورونا) في العالم

أكثر من 100 ألف حالة وفاة بفيروس (كورونا) في العالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم، أكثر من 100 ألف حالة (101732 حالة وفاة)، حتى مساء يوم الجمعة.

وأظهرت خريطة جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، الخاصة بجائحة (كورونا)، أن عدد المصابين تجاوز مليون و600 ألف، على الرغم من أن العدد الحقيقي للعدوى، ربما يكون أعلى من ذلك، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم كفاية الفحوصات، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيلا) الألماني.

فبما ذكرت حصيلة جمعتها وكالة (فرانس برس) الجمعة الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، استناداً إلى مصادر رسمية، بأن عدد الوفيات، بلغ ما لا يقلّ عن 100.859 شخصاً في العالم. 

وشُخّصت رسمياً أكثر من 1,664,110 إصابات في 193 دولة ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء، حسب الوكالة.

ويماثل عدد المتوفين الآن في العالم وفيات الطاعون الكبير في لندن في عام 1665، والذي أودى بحياة ما يقدر بـ 100 ألف شخص أو نحو ثلث عدد سكان المدينة في ذلك الوقت. 

ولكن العدد ما زال أقل بكثير من عدد وفيات ما يسمى الإنفلونزا الإسبانية، التي بدأت في عام 1918، والتي يقدر عدد من فتكت بهم بأكثر من 20 مليون شخص إلى أن تلاشت في عام 1920.

وسجلت إيطاليا أكثر من 18 ألف حالة وفاة بمرض (كورونا)، فيما قرر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي، تمديد فترة الإغلاق الوطني؛ للحد من انتشار الفيروس إلى الثالث من أيار/مايو المقبل.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بوفاة حوالي 17 ألف شخص، فيما أكد مسؤولون أمريكيون الجمعة، أن الأشخاص المتوفين جراء (كوفيد-19)، الذين لم يطالب بهم أحد يتم دفنهم في مقابر جماعية لا تحمل علامات في جزيرة "هارت" بنيويورك. 

واستخدمت الجزيرة لدفن ضحايا الإيدز على مر السنين، وغالباً ما يشار إليها باسم "جزيرة الموتى" في نيويورك.

وفي المركز الثالث تحل إسبانيا، التي سجلت نحو 16 ألف حالة وفاة، بينما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس (كورونا) المستجد في فرنسا 13197 وفاة، منذ بدء انتشار الوباء، بعد تسجيل 987 وفاة جديدة خلال 24 ساعة بينها طفل، على ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون، مساء الجمعة. 

وبين الوفيات الجديدة، حصلت 433 في دور المسنين، والمرافق الطبية الاجتماعية، و554 في المستشفيات.

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