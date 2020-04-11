السعودية تُخصص 25 مليون دولار لمساعدة اليمن في مواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

خصصت المملكة العربية السعودية، 25 مليون دولار لمساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة (كورونا)، يضاف إلى 500 مليون دولار، أسهمت بها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020.



بأتي ذلك، بعد أن أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن، عن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) في محافظة حضرموت، مؤكدة أن حالة المريض مستقرة، ويتلقى الرعاية الصحية، بحسب ما جاء على موقع (سبق) السعودي.



يشار إلى أن السلطات المحلية في المحافظة جنوب شرقي البلاد، فرضت حظر تجوال كامل على مدينة الشحر الساحلية، منذ ساعات الصباح الأولى.



إلى ذلك، حذرت حكومة الحوثيين في صنعاء في وقت سابق، من "سيناريو كارثي"، في حال اجتياح فيروس (كورونا) اليمن.