عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن قائد بـ (حزب الله) بالعراق





وكان الكوثراني، مساعداً للجنرال قاسم سليماني، القائد في الحرس الثوري الإيراني، والذي قتل في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد في كانون الثاني/ يناير.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في إعلان هذه الجائزة: إن الكوثراني "تولى مسؤولية بعض التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران" والتي كان ينظمها سابقاً سليماني، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأضافت في بيان: "بهذه الصفة، كان يسهل تحركات الجماعات التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية، والتي قمعت بشكل عنيف الاحتجاجات، وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية، وشاركت في نشاط إجرامي منظم على نطاق واسع".





وقالت الوزارة: إنها تعرض هذا المبلغ مقابل الحصول على معلومات بشأن أنشطة وشبكات ومساعدي الكوثراني في إطار جهود لتعطيل "الآليات المالية" لـ (حزب الله) الذي مقره لبنان.





ووصفت الولايات المتحدة، الكوثراني في 2013 بأنه إرهابي عالمي، واتهمته بتمويل جماعات مسلحة في العراق، والمساعدة في نقل مقاتلين عراقيين إلى سوريا؛ للانضمام إلى معركة الرئيس بشار الأسد ضد مقاتلي المعارضة.

رام الله - دنيا الوطنعرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، ما يصل إلى عشرة ملايين دولار، مقابل معلومات عن الشيخ محمد الكوثراني، أحد كبار القادة العسكريين بجماعة (حزب الله) في العراق.