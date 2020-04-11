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الأردن.. رفع الحجر عن أكثر من 13 بناية في إربد

الأردن.. رفع الحجر عن أكثر من 13 بناية في إربد
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وائل الهياجنة، مسؤول ملف (كورونا) في شمال الأردن، أنه تم رفع الحجر، عن أكثر من 13 بناية سكنية، كانت معزولة، بسبب مخالطة طلبة إربد لمصابين بفيروس (كورونا) المستجد.

وأشار إلى أن الطلبة المذكورين، غادروا المدينة إلى إحدى الدول العربية القريبة.

وقال الهياجنة، وفق ما نقلت صحيفة (الغد): إنه تم فحص جميع المخالطين، حسب البنايات السكنية لطلبة عرب 48، وكانت نتائجهم سلبية.

وأوضح، أنه تم فك الحجر الإلزامي عن تلك البنايات، بعد ثبوت سلامة قاطنيها؛ ليعودون لممارسة حياتهم الطبيعية، بعد فك الحظر الشامل.

وشدد على ضرورة قيام جميع المعنيين بالحجر على أنفسهم تلقائياً لمدة 14 يوماً كإجراء احترازي، وفي حال شعور أي شخص بأعراض المرض، مراجعة المستشفى.

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