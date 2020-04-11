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العراق يستأنف الرحلات الاستثنائية ويفتح أجواءه جزئياً

العراق يستأنف الرحلات الاستثنائية ويفتح أجواءه جزئياً
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، عن استئناف الرحلات الاستثنائية، وفتح الأجواء والمطارات العراقية جزئياً.

وقال مدير عام سلطة الطيران، دريد جاسم: إنه "تم إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة مواطنينا العالقين في الخارج إلى البلاد، استناداً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفق توصيات وزارة الصحة في ضوء آلية التعامل مع العائدين للوطن خلال فترة تفشي كورونا".

وأوضح جاسم، أنه يُوجد جهود وأعمال تبذل من أجل تهيئة المستلزمات الأساسية لعودة العراقيين في الخارج، وفق توقيتات محددة من خلال تنسيق أدوار العمل مع الجهات المعنية، لاسيما مع وزارتي الصحة والخارجية، وكذلك مع وزارة النقل؛ لغرض تهيئة أعداد وجداول الرحلات الجوية لهم.

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