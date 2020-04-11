ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في ألمانيا إلى 2544



وأضافت: أنها ترى في أحدث أعداد للإصابات بالفيروس "مدعاة للتفاؤل الحذر"، وأن حدة الارتفاع في العدوى، قد "تراجعت بشكل طفيف".



رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد -19) في ألمانيا إلى 2544 حالة، بعد الإعلان عن وفاة 171 خلال 24 ساعة الماضية.وأشار معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الفتاك 4113 حالة يوم السبت، ليصل إلى 117658 حالة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وكان هذا أدنى من عدد الحالات، التي أعلن عنها يوم الجمعة، وبلغت 5323 حالة، فيما يمثل أول تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قالت يوم الخميس: إنها لا ترى ضرورة في الوقت الراهن لمزيد من التشديد في القيود المفروضة؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).