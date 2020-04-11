شؤون فلسطينية

الجمعية الفلكية تُشير إلى الموعد الأقرب لأول أيام شهر رمضان في فلسطين

الجمعية الفلكية تُشير إلى الموعد الأقرب لأول أيام شهر رمضان في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية: إن الحسابات الفلكية التي قام بها خبراء الجمعية الفلكية الفلسطينية، تشير إلى أن شهر رمضان لهذا العام، سيبدأ يوم الجمعة، الموافق للرابع والعشرين من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وأوضحت الجمعية في بيان نشرته عبر حسابها بموقع (فيسبوك) أن هلال شهر رمضان للعام 1441 هجرية، سيولد فجر يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من الشهر الجاري في تمام الساعة 05:26 بالتوقيت المحلي لفلسطين، وهو يوم التحري، وستغيب الشمس في مدينة القدس في هذا اليوم في تمام الساعة 07:13 مساءً، وسيغيب القمر في تمام الساعة 07:35 مساءً، وبالتالي يكون مكثه 22 دقيقة، ورغم ذلك في هذا اليوم لن يشاهد هلال شهر رمضان من فلسطين والمنطقة سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس، ومن حصول الاقتران قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال، وقربه من الأفق.

وأضافت: "في حين أن رؤية الهلال، ستكون ممكنة بالتلسكوبات أو بالعين المجردة من أجزاء واسعة من أفريقيا بما في ذلك المغرب وموريتانيا وجنوب ووسط الجزائر وجنوب ليبيا وأجزاء من السودان والصومال والمحيط الأطلسي وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ".

وختمت الجمعية الفلكية، بيانها بالقول: "وعليه من المتوقع أن تعلن العديد من الدول العربية والإسلامية، أن يوم الجمعة 24 نيسان/ أبريل هو غرة شهر رمضان للعام 1441 هجرية".

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