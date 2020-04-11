المالكي يكشف كيفية وأولوية عمل طواقم "الخارجية" بمتابعة أوضاع الجاليات والطلبة





وأضاف: نتواصل من خلال سفاراتنا؛ للاطمئنات على إجراءات العمل في تلك السفارات، وتشكيل لجان الطورائ مع جالياتنا وطلبة فلسطين، وأيضاً مع رجال الأعمال حيثما تواجدوا؛ ليتحملوا مسؤوليات في تلك الدول.



وتابع المالكي: هذا ما نقوم به بشكل يومي، ونتواصل من خلال أراقم الطوارئ؛ للاطمئنان على الحالات الثلاث، وهم: الجاليات والطلبة والمواطنون الذين تقطعت بهم السبل.



وقال وزير الخارجية: نطمئن على حالاتهم، ونقدم لهم ما تيسر من خلال المال أو توفير إمكانية نقل من مكان إلى آخر، أو من خلال توفير أرقام هواتف للاتصال والاطمئنان على حالاتهم، وتقدم تقارير يومية.



وشدد على أننا "نتابع ذلك مع كثير من التفاصيل، ونقف مع كل حالة؛ للتأكد من إصابات (كورونا) والتأكد من تلك الحلات، ونقوم بنشر الأرقام، ويجب أن ننتظر اليوم؛ لصدور التقرير الأخير، للتأكد من الأرقام النهائية.





وتابع: كما شاهدتم خلال الأيام الماضية، لدينا ارتفاع كبير في عدد المصابين والوفيات في الولايات المتحدة، وانعكاس ما يحدث من فوضى بأمريكا، خاصة في الولايات، التي يتواجد بها فلسطينيون، في نيويورك ونيوجيرزي.



وأضاف: في أوروبا هناك حالات وفاة لأطباء عملوا بمستشفيات أصيبوا وتوفوا، والحالة الأحيرة للدكتور نبيل خير، وهناك حالتان في اسبانيا والنمسا.

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رياض المالكي، تفاصيل جديدة عن عمل طواقم الوزارة، في متابعة الطلبة والجاليات، ومواطنين ممن تقطعت بهم السبل.وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: نعمل بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، فيما يتعلق بمتابعة العمل، عبر لجنة مقلصة في وزارة الخارجية، تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة أمور الجاليات في دول الاغتراب وطلبتنا في تلك الدول، والمواطنين الذي تقطعت بهم السبل بينما كانون خارج الوطن.