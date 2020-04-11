شؤون فلسطينية

شاهد: الشاب عبده يخرج من المستشفى متعافياً من إصابته بفيروس (كورونا) بطولكرم

شاهد: الشاب عبده يخرج من المستشفى متعافياً من إصابته بفيروس (كورونا) بطولكرم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ طولكرم، عصام أبو بكر: إن الشاب فادي عبده من ضاحية ارتاح بمدينة طولكرم، قهر مرض فيروس (كورونا) وانتصر عليه، وهو مفخرة  لنا جميعاً.

وأشار إلى أن مغادرته من مركز العلاج بمستشفى الهلال الأحمر بطولكرم لمنزله، جاءت بعد إجراء عدة فحوصات، كانت نتيجتها سالبة، فيما أنه سيلتزم بالحجر المنزلي.

جاءت كلمات أبو بكر، خلال مغادرة الشاب فادي عبده إلى منزله بعد تعافيه من فيروس (كورونا)، حيث شارك إلى جانب المحافظ أبو بكر، بتهنئته قائد، المنطقة، ومدراء الأجهزة الأمنية، وأمين سر حركة فتح بطولكرم، إياد جراد، ومدير عام صحة طولكرم، د. عبد الفتاح الدرك.

ونقل المحافظ  للشاب فادي عبده، تهاني الرئيس محمود عباس،  ومباركته بتعافيه وشفائه، مشيراً إلى مواصلة الإجراءات والتدابير التي أعلن عنها رئيس الوزراء، د. محمد اشتية في مواجهة هذا الفيروس.

وترحم أبو بكر على روح المصاب نشأت مدلل، والذي توفي بفيروس (كورونا)، معبراً عن تمنياته بالشفاء للمصابين الأربعة الآخرين، شاكراً الطواقم الطبية، ولجنة الطوارئ، والمؤسسة الأمنية، وحركة فتح إقليم طولكرم، وفصائل العمل الوطني، وكل مكونات المجتمع الكرمي على وقفتهم وتكاتفهم؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا).

وأشاد أبو بكر بجهود الطواقم  الطبية، ولجنة الطوارئ، والمؤسسة الأمنية، متمنياَ الشفاء للحالات الأربع الباقية.


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