دولي

خبر سار للبريطانيين.. جونسون يتمكن من المشي لمسافات قصيرة

خبر سار للبريطانيين.. جونسون يتمكن من المشي لمسافات قصيرة
بوريس جونسون
رام الله - دنيا الوطن
تمكن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من المشي لمسافات قصيرة، في إطار الرعاية التي يتلقاها لتساعده على التعافي من إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.

وقال متحدث باسم الحكومة: إن جونسون خرج من وحدة العناية الفائقة، يوم الخميس، بعدما قضى فيها ثلاثة أيام، وإنه يتعافى الآن في غرفة بالمستشفى.

وتابع قائلاً: "تمكن رئيس الوزراء من المشي لمسافات قصيرة خلال فترات استراحته في إطار الرعاية التي يتلقاها"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وأضاف: "تحدث (جونسون) مع أطبائه، ووجه الشكر للفريق الطبي بالكامل على العناية المذهلة التي تلقاها".

وكان جونسون، دخل المستشفى الأسبوع الماضي، على خلفية إصابته بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، قبل أن يدخل وحدة العناية المركزة.

وتم إدخال جونسون، قبل عدة أيام، لوحدة العناية المركزة، جراء مضاعفات إصابته بفيروس (كورونا).

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