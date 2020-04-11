خبر سار للبريطانيين.. جونسون يتمكن من المشي لمسافات قصيرة
رام الله - دنيا الوطن
تمكن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من المشي لمسافات قصيرة، في إطار الرعاية التي يتلقاها لتساعده على التعافي من إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.
وقال متحدث باسم الحكومة: إن جونسون خرج من وحدة العناية الفائقة، يوم الخميس، بعدما قضى فيها ثلاثة أيام، وإنه يتعافى الآن في غرفة بالمستشفى.
وتابع قائلاً: "تمكن رئيس الوزراء من المشي لمسافات قصيرة خلال فترات استراحته في إطار الرعاية التي يتلقاها"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وأضاف: "تحدث (جونسون) مع أطبائه، ووجه الشكر للفريق الطبي بالكامل على العناية المذهلة التي تلقاها".
وكان جونسون، دخل المستشفى الأسبوع الماضي، على خلفية إصابته بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، قبل أن يدخل وحدة العناية المركزة.
وتم إدخال جونسون، قبل عدة أيام، لوحدة العناية المركزة، جراء مضاعفات إصابته بفيروس (كورونا).
تمكن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من المشي لمسافات قصيرة، في إطار الرعاية التي يتلقاها لتساعده على التعافي من إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.
وقال متحدث باسم الحكومة: إن جونسون خرج من وحدة العناية الفائقة، يوم الخميس، بعدما قضى فيها ثلاثة أيام، وإنه يتعافى الآن في غرفة بالمستشفى.
وتابع قائلاً: "تمكن رئيس الوزراء من المشي لمسافات قصيرة خلال فترات استراحته في إطار الرعاية التي يتلقاها"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وأضاف: "تحدث (جونسون) مع أطبائه، ووجه الشكر للفريق الطبي بالكامل على العناية المذهلة التي تلقاها".
وكان جونسون، دخل المستشفى الأسبوع الماضي، على خلفية إصابته بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، قبل أن يدخل وحدة العناية المركزة.
وتم إدخال جونسون، قبل عدة أيام، لوحدة العناية المركزة، جراء مضاعفات إصابته بفيروس (كورونا).
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