إيطاليا تمدد إجراءات العزل العام بسبب (كورونا) حتى الثالث من مايو
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الإيطالية تمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس (كورونا) حتى الثالث من أيار/مايو المقبل.
يأتي ذلك رغم أنه سيتم السماح لمتاجر قليلة بإعادة فنح أبوابها اعتبارا من 14 نيسان/إبريل، وفق ما قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.
وقال كونتي في مؤتمر صحفي: "هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وقال كونتي: إن مما سيستثني من تمديد الإغلاق دور بيع الكتب ودور بيع الأدوات الكتابية والمتاجر التي تبيع ملابس الأطفال وإنها يمكن أن تعيد فتح أبوابها يوم 14 نيسان/إبريل.
وفي تصريحات أخرى: قال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس بين وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشأن حزمة اقتصادية لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي "ما زال غير كاف".
وقال كونتي في مؤتمر صحفي: "هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وقال كونتي: إن مما سيستثني من تمديد الإغلاق دور بيع الكتب ودور بيع الأدوات الكتابية والمتاجر التي تبيع ملابس الأطفال وإنها يمكن أن تعيد فتح أبوابها يوم 14 نيسان/إبريل.
وفي تصريحات أخرى: قال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس بين وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشأن حزمة اقتصادية لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي "ما زال غير كاف".
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