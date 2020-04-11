إيطاليا تمدد إجراءات العزل العام بسبب (كورونا) حتى الثالث من مايو

قررت الحكومة الإيطالية تمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس (كورونا) حتى الثالث من أيار/مايو المقبل.





يأتي ذلك رغم أنه سيتم السماح لمتاجر قليلة بإعادة فنح أبوابها اعتبارا من 14 نيسان/إبريل، وفق ما قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.



وقال كونتي في مؤتمر صحفي: "هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقال كونتي: إن مما سيستثني من تمديد الإغلاق دور بيع الكتب ودور بيع الأدوات الكتابية والمتاجر التي تبيع ملابس الأطفال وإنها يمكن أن تعيد فتح أبوابها يوم 14 نيسان/إبريل.



وفي تصريحات أخرى: قال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس بين وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشأن حزمة اقتصادية لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي "ما زال غير كاف".

رام الله - دنيا الوطن