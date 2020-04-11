فرنسا: حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) تتجاوز 13 ألفاً





يأتي ذلك بعد تسجيل 987 وفاة جديدة خلال 24 ساعة بينهم طفل، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون مساء الجمعة.





وبين الوفيات الجديدة، 433 في دور المسنين والمرافق الطبية الاجتماعية، و554 في المستشفيات، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق أن تدابير الحجر الصحي التي مددت أخيرا حتى 15 نيسان/أبريل، ستستمر إلى ما بعد هذا التاريخ.



وذكر سالومون أن طفلاً عمره أقل من عشر سنوات كان في قسم الإنعاش في المنطقة الباريسية ، كان من بين ضحايا الوباء، موضحا خلال مؤتمره الصحافي اليومي أن "أسباب الوفاة تبدو متعددة، حتى لو تم تشخيص إصابته بوباء كوفيد-19". وكانت أصغر ضحايا هذا المرض سنا في فرنسا حتى الآن فتاة عمرها (16 عاماً).



وأفاد المتحدث عن "بصيص أمل ضئيل" مع تراجع عدد المرضى الذين ينقلون إلى أقسام الإنعاش لليوم الثاني على التوالي، إذ بلغ العدد 7004 مرضى بتراجع 62 مريضا.



وأضاف "يبدو أننا ندخل مرحلة استقرار على مستوى مرتفع، مع وباء لا يزال ينتشر بحيوية كبيرة، وبشكل متباين جدا بحسب المناطق، مع نقل العديدين (إلى المستشفيات)، لذلك علينا أن نبقى يقظين وحذرين تماما".



رام الله - دنيا الوطنبلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس (كورونا) المستجد، في فرنسا، 13197 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.