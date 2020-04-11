تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الصين





ووفق وكالة (رويترز) للأنباء، فإن من بين هذه الإصابات، 42 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن 42 حالة‭ ‬يوم الجمعة.



وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان: إنه تم أيضا الإبلاغ عن 34 حالة (كورونا) لم تظهر عليها أعراض بتراجع عن 47 حالة يوم الجمعة.



وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 81953 حالة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة إلى 3339 حالة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن بر الصين الرئيسي يوم السبت، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد -19".