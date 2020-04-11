العملات مقابل الشيكل: انخفاض على سعر صرف الدولار

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم السبت، الموافق 11 نيسان/إبريل 2020 على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.57 شيكل.



الدينار الأردني: 5:04 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.91 شيكل.



الجنيه المصري: 0.23 شيكل.