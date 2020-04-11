العملات مقابل الشيكل: انخفاض على سعر صرف الدولار
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم السبت، الموافق 11 نيسان/إبريل 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.57 شيكل.
الدينار الأردني: 5:04 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.91 شيكل.
الجنيه المصري: 0.23 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم السبت، الموافق 11 نيسان/إبريل 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.57 شيكل.
الدينار الأردني: 5:04 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.91 شيكل.
الجنيه المصري: 0.23 شيكل.
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