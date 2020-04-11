شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وبارداً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود سبع درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وخلال ساعات المساء تضعف فرصة الهطول وتميل الاجواء الى الاستقرار، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداّ خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام وليصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق نهارا بارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا في معظم المناطق نهارا وبارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق نهارا وبارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يوم السبت من خطر:

1-    خطر التزحلق على الطرقات.

2-    تدني مدى الرؤيا الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 14-7 17-7 19-9 بيت لحم 14-7 17-7 19-9
رام الله والبيرة 13-6 16-6 18-8 طولكرم 12-18 20-12 12-22
نابلس 15-8 18-8 20-10 قلقيلية 12-18 20-12 12-22
جنين 17-10 21-10 23-11 سلفيت 14-7 17-7 19-9
طوباس 17-10 21-10 23-11 روابي 15-8 18-8 20-10
الخليل 13-6 16-6 18-8 غزه 19-13 21-13 13-23
أريحا 22-13 25-13 15-27 خانيونس 19-13 21-13 13-23
الأغوار الشمالية 11-20 23-11 13-25 رفح 12-20 22-12 12-24

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