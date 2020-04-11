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دولي

الولايات المتحدة: ألفا وفاة بفيروس (كورونا) في يوم واحد والإصابات تتجاوز المليون

الولايات المتحدة: ألفا وفاة بفيروس (كورونا) في يوم واحد والإصابات تتجاوز المليون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تجاوز فجر اليوم السبت، حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة  نصف مليون شخص.

يأتي ذلك على الرغم من وجود دلائل على أن بقاء الأمريكيين في منازلهم ساعد على الحد من حالات الإصابات الجديدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة بالفيروس الفتاك، 30 ألف حالة إلى 35 ألف حالة يوميا بعد أن أصبحت الاختبارات متاحة بشكل أكبر. 

وتجاوزت حالات الوفاة في الولايات المتحدة 18600 حالة يوم الجمعة مع تحذير المسؤولين من أن من المرجح أن تبلغ حالات الوفاة ذروتها خلال الأسبوع ثم تتراجع بعد ذلك مع توافر أدلة على تراجع حالات الإصابة الجديدة في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ومع استعداد أمريكيين كثيرين للاحتفال بعطلة عيد القيامة يوم الأحد، حذر أنتوني فوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أنه من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين وقال "الآن ليس وقت التوقف"

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، البلاد سجلت رقما قياسيا للوفيات اليومية بعد وفاة 2100 شخص خلال اليوم الماضي، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

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