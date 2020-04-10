مجدلاني: تم إضافة 10 آلاف أسرة جديدة في غزة على بند مساعدات الشؤون

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، مساء الجمعة، عن موعد صرف شيكات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقال مجدلاني خلال لقاء على تلفزيون فلسطين: إن 186 ألف أسرة فلسطينية ستتلقى مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية الثلاثاء المقبل.



وأشار إلى أن آلية الصرف ستحددها سلطة النقد، موضحًا أن الوازرة أضافت 10 آلاف أسرة جديدة في غزة على بند مساعدات الشؤون.