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مصر: 95 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و17 حالة وفاة

مصر: 95 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و17 حالة وفاة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 95 حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك 17 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد في بيان له اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 1794 مصابا، من ضمنهم 505 حالات شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة.

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