الرئيس عباس يوجّه محافظ الخليل لتوفير الاحتياجات اللازمة لمن يعانون من آثار (كورونا)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الجمعة، محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، حيث اطمأن من خلال الاتصال على أحوال المواطنين هناك.



ووجه الرئيس عباس، المحافظ البكري لتوفير كل الاحتياجات اللازمة وتحديدا لمن يعانون من آثار جائحة كورونا في المحافظة.



من جانبه شكر البكري الرئيس على الاتصال واهتمامه باحتياجات أبناء الشعب الفلسطيني وطمأنه على أوضاع المحافظة.