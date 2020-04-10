ترامب: بدأنا المنحنى المنخفض في إصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن "المنحنى المنخفض" في إصابات فيروس كورونا المستجد بدأ في الولايات المتحدة، معربا عن اعتقاده بأن أقل من 100 ألف شخص سيفقدون حياتهم بالفيروس في بلاده.



وقال ترامب، وفق ما نقلت وكالة (رويترز): إن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في أنحاء البلاد بدأ يستقر، مع استقرار الأوضاع في نيو أورليانز ولويزيانا وديترويت وميشيغان.



وأضاف أن الولايات المتحدة تقترب من الوصول إلى النقطة، التي يمكن للناس فيها الإقدام على إجراء جراحات مختارة، داعيا الأميركيين (الراغبين أو المضطرين للخضوع لجراحات) إلى مشاورة أطبائهم.